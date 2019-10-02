Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, какая погода ждёт Москву в предстоящие выходные.

«В выходные похолодание будет набирать обороты. В субботу ночью плюс +2...+7 °C, днём не выше плюс +5...+10 °C, а в воскресенье температура в ночные часы понизится до 0...+5 °C и днём будет не выше +4...+9 °C. Такие температуры уже ниже средних многолетних значений», — цитирует её РИА Новости.

Также она добавила, что в городе в эти дни ожидаются дожди разной интенсивности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН сообщил, что температура воздуха в Москве, Московской области и сопредельных регионах на текущей неделе будет на несколько градусов выше нормы.