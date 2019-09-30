В Гидрометцентре рассказали о погоде в центральной части России на следующей неделе

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в центральной части России на следующей неделе.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в центральной части России на следующей неделе
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Если речь идёт о южных регионах центральной части России, там на следующей неделе будет хорошая, комфортная погода — до +20 ˚С. Осадков существенных не ожидается, начиная со среды в Воронежской, Тамбовской, Липецкой областях — на юге Центрального федерального округа», — заявил он.

Вместе с этим синоптик отметил, что в северной части, включая Москву, Московскую область и сопредельные регионы, погода окажется на несколько градусов выше нормы.

По словам Вильфанда, уже в понедельник начнётся повышение температуры до +14 ˚С и выше. В течение недели она может подняться местами до +17 ˚С.

Как отметил синоптик, погода будет «мрачноватая и дождливая».

«В конце рабочей недели солнышко проглянет. Это тепло связано с перемещением воздушных масс по восточной периферии циклона, который к нам приближается. Его центр окажется уже во вторник вблизи Москвы», — рассказал он.

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