Атмосферное давление в Москве 1 октября достигло «барического дна»

Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 1 октября атмосферное давление в Москве достигло рекордного «барического дна».

Как он сказал агентству городских новостей «Москва», к настоящему моменту атмосферное давление в столице достигло показателя 730,6 мм рт. ст., побив тем самым рекорд 1954 года.

«Сейчас фактическое давление 730,6 мм рт. ст. Это уже ниже, чем было в 1954 году (733 мм рт. ст.). Это рекорд именно для 1 октября. Таким образом, мы оказались на рекордном «барическом дне», — отметил он.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в столице 1 октября ожидается до +17 °С.

15 сентября синоптики заявляли, что по Москве пройдёт «барическая пила» — резкие колебания атмосферного давления, которые негативным образом сказываются на самочувствии метеозависимых людей.