Синоптики предупредили москвичей о резких колебаниях давления

Москвичей ожидают на следующей неделе резкие колебания атмосферного давления.

«По столице пройдёт барическая «пила» — резкие колебания атмосферного давления, которые самым негативным образом скажутся на самочувствии метеозависимых людей», — приводит портал «Метеовести» сообщение погодного центра «Фобос».

Отмечается, что в воскресенье, 15 сентября, показания барометров находятся в норме — 745 мм рт. ст., в понедельник, вторник и среду они окажутся на самом дне — 733 мм рт. ст., но к выходным вернутся к нормальным значениям.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в Москве в течение следующей недели.