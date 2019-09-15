Синоптик рассказала о погоде в столичном регионе на следующей неделе

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Кирилл Горшенин
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в Москве в течение следующей недели.
Синоптик рассказала о погоде в столичном регионе на следующей неделе
  • РИА Новости

Макарова заявила, что первая половина следующей недели будет более комфортной, чем вторая.

«Завтра прогнозируется умеренный дождь. Температура +14...+16 °C днём. Со второй половины недели ожидается, что эта ложбина может углубиться, и мы будем находиться под влиянием циклонов, которые будут вовлекать холодный воздух на европейскую территорию России», — заявила метеоролог.

Она подчеркнула, что погода будет ветреной, что будет создавать дискомфорт. 

«Температура будет ниже нормы. Дневная температура около +10 °C во второй половине недели, пятница и суббота будут прохладными днями. Ночью будет идти дождь, ночная температура +2...+7 °C, а дневная температура около +7...+12 °C. Наиболее прохладная погода ожидается к северу от Москвы», — добавила Макарова.

Ранее синоптики сообщили о том, что 15 сентября в столице ожидается облачность с прояснениями, небольшой дождь и похолодание до +14...+16 °C.

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