Синоптики прокомментировали погодные изменения в Москве

Синоптики объяснили погодные изменения в Москве, передаёт «Взгляд» со ссылкой на сайт «Гисметео».

«На этой неделе дыхание Атлантики станет главным погодообразующим фактором. Волны субтропического тепла, вовлечённые в циркуляцию смещающихся по северу активных циклонов, сделают погоду тёплой и влажной», — отмечается в сообщении.

Среднесуточная температура превысит норму на четыре-шесть градусов. В ночное время будет до +6…+9 °С, в дневное — до +16…+19 °С.

Как добавили специалисты, обратной стороной медали тёплого октября станут дожди, сильный ветер и очень низкое атмосферное давление.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в центральной части России.