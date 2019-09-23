Аскеров прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»

Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров прокомментировал RT возвращение Александра Друзя в телеклуб в следующем сезоне игр.

«Замечательно оцениваю (возвращение Друзя. — RT)... Я не знаю, за что он должен был извиняться», — отметил Аскеров.

Ранее сообщалось, что Друзь вернётся в «Что? Где? Когда?» в следующем сезоне игр.

В феврале компании, работающие над созданием программ «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?», приняли решение отстранить Друзя и бывшего главного редактора телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера от работы над шоу «на неопределённый срок» из-за конфликта, получившего широкую огласку.

Бер обвинил Друзя в попытке подкупа.

Позднее Друзь заявил, что всё было иначе: якобы до передачи Бер предложил сообщить ему вопросы за вознаграждение.

В мае Друзь принёс свои извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?».