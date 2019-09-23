Аскеров прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»
- РИА Новости
«Замечательно оцениваю (возвращение Друзя. — RT)... Я не знаю, за что он должен был извиняться», — отметил Аскеров.
Ранее сообщалось, что Друзь вернётся в «Что? Где? Когда?» в следующем сезоне игр.
В феврале компании, работающие над созданием программ «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?», приняли решение отстранить Друзя и бывшего главного редактора телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера от работы над шоу «на неопределённый срок» из-за конфликта, получившего широкую огласку.
Бер обвинил Друзя в попытке подкупа.
Позднее Друзь заявил, что всё было иначе: якобы до передачи Бер предложил сообщить ему вопросы за вознаграждение.
В мае Друзь принёс свои извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?».