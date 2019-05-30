Друзь извинился за ситуацию вокруг игры «Кто хочет стать миллионером?»

Знаток Александр Друзь принёс свои извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?». В феврале главред этой передачи Илья Бер и Друзь обвинили друг друга в подкупе.

Соответствующее заявление содержится в протоколе по итогам заседания правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».

Друзь выразил сожаление, что его действия нанесли ущерб репутации МАК.

«Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым моё участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — сказал он.

Ранее телекритик Александр Мельман в беседе с НСН оценил отстранение Бера и Друзя от съёмок из-за взаимных обвинений.

12 февраля Бер заявил, что Друзь предпринял попытку заранее узнать список вопросов выпуска «Кто хочет стать миллионером?», в котором принимал участие, и предложил разделить деньги за победу. В свою очередь, магистр в ответ на это заявил, что Бер сам предложил ему сделку.