Друзь извинился за ситуацию вокруг игры «Кто хочет стать миллионером?»
- РИА Новости
Соответствующее заявление содержится в протоколе по итогам заседания правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».
Друзь выразил сожаление, что его действия нанесли ущерб репутации МАК.
«Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым моё участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — сказал он.
Ранее телекритик Александр Мельман в беседе с НСН оценил отстранение Бера и Друзя от съёмок из-за взаимных обвинений.
12 февраля Бер заявил, что Друзь предпринял попытку заранее узнать список вопросов выпуска «Кто хочет стать миллионером?», в котором принимал участие, и предложил разделить деньги за победу. В свою очередь, магистр в ответ на это заявил, что Бер сам предложил ему сделку.