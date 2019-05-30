Бер назвал извинения Друзя неискренними

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Бывший главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер посчитал неискренними извинения магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя за скандал вокруг его участия в одном из выпусков телевикторины.
Бер назвал извинения Друзя неискренними
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«Мне эти извинения кажутся неискренними. Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал», — написал Бер в Facebook.

Ранее Друзь принёс свои извинения за сложившуюся ситуацию. Заявление было сделано на заседании правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», которое и распространило его.

Знаток выразил сожаление, что его действия нанесли ущерб репутации МАК.

В феврале Бер и Друзь обвинили друг друга в подкупе. Так, Бер заявил, что Друзь попытался заранее узнать список вопросов выпуска «Кто хочет стать миллионером?», в котором принимал участие, и предложил разделить деньги за победу. Магистр в ответ на это заявил, что Бер сам предложил сделку.

Телекритик Александр Мельман в беседе с НСН оценил ситуацию.

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