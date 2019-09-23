Друзь вернётся в игры «Что? Где? Когда?»

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Телекомпания «Игра-ТВ» сообщила, что Александр Друзь вернётся в шоу «Что? Где? Когда?».
Друзь вернётся в игры «Что? Где? Когда?»
  • РИА Новости

«Телекомпания «Игра-ТВ», учитывая принесённые Александром Друзём извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в клуб», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

При этом отмечается, что он не будет играть до конца сезона.

«Мы с глубоким уважением относимся к создателям «Что? Где? Когда?» и во всём, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними», — приводит ТАСС сообщение Первого канала.

Ранее сообщалось, что компании, работающие над созданием программ «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?», приняли решение отстранить Друзя и бывшего главного редактора телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера от работы над шоу «на неопределённый срок» из-за конфликта, получившего широкую огласку.

12 февраля Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. 

Позднее Друзь заявил, что всё было иначе: якобы до передачи Бер предложил сообщить ему вопросы за вознаграждение.

В мае Друзь принёс свои извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?»

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