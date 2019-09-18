СМИ рассказали о состоянии здоровья Заворотнюк
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- РИА Новости
При этом издание указывает на отсутствие официальной информации о состоянии артистки.
Отмечается, что в палату к Заворотнюк не пускают никого, кроме близких родственников.
13 сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк доставили в больницу в тяжёлом состоянии.
Директор актрисы Стас Христов рассказал, что получил от Заворотнюк сообщение в ответ на публикации: «Бред. Отстань».
Сообщения о госпитализации артистки RT прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.
Актриса Ольга Прокофьева в комментарии телеканалу «360» призвала «оставить семью в покое», отметив, «она не хочет ничего афишировать».