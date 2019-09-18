СМИ рассказали о состоянии здоровья Заворотнюк

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Актриса Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно. Об этом информирует kp.ru, ссылаясь на источники в медицинских кругах.
СМИ рассказали о состоянии здоровья Заворотнюк
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

При этом издание указывает на отсутствие официальной информации о состоянии артистки.

Отмечается, что в палату к Заворотнюк не пускают никого, кроме близких родственников.

13 сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Директор актрисы Стас Христов рассказал, что получил от Заворотнюк сообщение в ответ на публикации: «Бред. Отстань».

Сообщения о госпитализации артистки RT прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин

Актриса Ольга Прокофьева в комментарии телеканалу «360» призвала «оставить семью в покое», отметив, «она не хочет ничего афишировать». 

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