СМИ рассказали о состоянии здоровья Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно. Об этом информирует kp.ru, ссылаясь на источники в медицинских кругах.

При этом издание указывает на отсутствие официальной информации о состоянии артистки.

Отмечается, что в палату к Заворотнюк не пускают никого, кроме близких родственников.

13 сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Директор актрисы Стас Христов рассказал, что получил от Заворотнюк сообщение в ответ на публикации: «Бред. Отстань».

Сообщения о госпитализации артистки RT прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.

Актриса Ольга Прокофьева в комментарии телеканалу «360» призвала «оставить семью в покое», отметив, «она не хочет ничего афишировать».