В Гидрометцентре рассказали о существенном дефиците осадков

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в Москве на выходных.

«До сих пор сентябрь радует нас очень тёплой погодой, температура соответствует июлю. В середине недели, в среду, четверг и пятницу, сохранится такая тёплая погода. В среду максимальная температура — +24...+26 °С, солнечный день, тёплые ночи пока у нас в Москве — +11...+13 °С. В центре Москвы температура выше, как правило», — рассказала Макарова.

При этом синоптик отметила, что пока ещё продолжает накапливаться дефицит осадков.

«Он уже, наверное, существенный. В течение лета каждый месяц у нас не добирал по количеству осадков. В четверг у нас тоже очень тёплый день: +23...+25 °С. Тёплая будет и пятница, хотя немного, на градус, максимальная температура днём будет ниже», — пояснила она.

Макарова предупредила, что с северо-запада будет приближаться семейство циклонов, которое станет причиной изменения характера погоды.

«В пятницу местами небольшие дожди, существенное изменение произойдёт при переходе к выходным. Днём в субботу ожидается +15...+17 °С, в воскресенье будет существенно прохладнее. Дневная температура будет +11...+16 °С», — заключила она.

Ранее директор департамента госполитики и регулирования по изучению Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды Сергей Хрущёв заявил о том, что одна седьмая часть экономики России зависит от погодных условий.