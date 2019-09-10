В Минприроды заявили о зависимости части экономики России от погоды

Одна седьмая часть экономики России зависит от погодных условий. Об этом заявил директор департамента госполитики и регулирования по изучению Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды Сергей Хрущёв.

«По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой», — заявил он в ходе заседания совета при ведомстве. Его слова приводит РИА Новости.

Как отмечает агентство, в проекте решения этого совета говорится, что Росгидромету нужно обратить внимание на гидрометеорологическое обеспечение прохождения Севморпути, развитие метеорологических сервисов, сети наблюдений, оперативную обработку спутниковых данных, а также на средне- и долгосрочные прогнозы погоды.

Ранее Минприроды составило перечень климатических угроз для России.

В частности, на юге России и в Южной Сибири прогнозируется снижение объёма воды в равнинных реках, что приведёт к уменьшению водообеспеченности населения и объектов экономики.

Указывалось, что в ряде регионов ожидается увеличение повторяемости и масштабов засух, уничтожение урожая.