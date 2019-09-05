В семье Гафта рассказали о состоянии артиста
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- РИА Новости
«После инсульта у Валентина Иосифовича действительно не очень хорошо работала правая рука, но он её разрабатывает. Ситуация улучшается очень медленно», — заявил Михаил Левитин — младший.
По его словам, состояние Гафта остаётся тяжёлым.
Как добавил родственник актёра, есть нарушение речи, но иногда актёр говорит.
«Ситуация постоянно меняется. С ним работает логопед. Он находится уже не в больнице, а в реабилитационном центре», — добавил он.
Ранее супруга Гафта Ольга Остроумова рассказала о состоянии актёра.
22 августа стало известно, что Гафт переведён в реабилитационный центр.
В начале августа Гафт был госпитализирован после инсульта.