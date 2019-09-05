В семье Гафта рассказали о состоянии артиста

Пасынок Валентина Гафта в беседе с kp.ru рассказал о состоянии артиста.

«После инсульта у Валентина Иосифовича действительно не очень хорошо работала правая рука, но он её разрабатывает. Ситуация улучшается очень медленно», — заявил Михаил Левитин — младший.

По его словам, состояние Гафта остаётся тяжёлым.

Как добавил родственник актёра, есть нарушение речи, но иногда актёр говорит.

«Ситуация постоянно меняется. С ним работает логопед. Он находится уже не в больнице, а в реабилитационном центре», — добавил он.

Ранее супруга Гафта Ольга Остроумова рассказала о состоянии актёра.

22 августа стало известно, что Гафт переведён в реабилитационный центр.

В начале августа Гафт был госпитализирован после инсульта.