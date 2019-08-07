Стало известно состояние госпитализированного актёра Гафта

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Коллега народного артиста СССР Валентина Гафта Саид Багов рассказал о состоянии попавшего в больницу актёра.
Стало известно состояние госпитализированного актёра Гафта
  • РИА Новости

Как он сказал РИА Новости, Гафт чувствует себя лучше.

«Валентин Иосифович сейчас в больнице, но чувствует себя лучше», — сказал он.

Супруга актёра Ольга Остроумова также указала, что состояние её мужа в настоящий момент удовлетворительное, однако выписываться он пока не собирается.

Как уточняет агентство, Гафт попал в больницу из-за инсульта.

В марте СМИ также сообщали о госпитализации Гафта, при этом он сам позднее в беседе с «Москва 24» опроверг эти данные.

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