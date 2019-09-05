Супруга Гафта рассказала о состоянии актёра
Актёр Валентин Гафт всё ещё находится на реабилитации после инсульта, о выписке из больницы речи пока не идёт, сообщила его супруга Ольга Остроумова.
- © Екатерина Чеснокова
- РИА Новости
«Состояние такое же, стабильное», — сказала она ТАСС.
22 августа стало известно, что Гафт переведён в реабилитационный центр.
В начале августа Гафт был госпитализирован после инсульта.
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