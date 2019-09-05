Супруга Гафта рассказала о состоянии актёра

Актёр Валентин Гафт всё ещё находится на реабилитации после инсульта, о выписке из больницы речи пока не идёт, сообщила его супруга Ольга Остроумова.

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РИА Новости

«Состояние такое же, стабильное», — сказала она ТАСС. 22 августа стало известно, что Гафт переведён в реабилитационный центр. В начале августа Гафт был госпитализирован после инсульта.