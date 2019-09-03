Музеи Москвы будут работать бесплатно 7 и 8 сентября в честь Дня города

Столичные музеи будут работать бесплатно 7 и 8 сентября в честь Дня города, сообщает телеканал «360».

Праздничные мероприятия, концерты и выставки запланированы на 80 площадках.

Специальная программа включает пешеходные экскурсии, спектакли, лекции, мастер-классы.

Например, в музее-заповеднике «Царицыно» 7 сентября выступят солисты Большого театра и симфонический оркестр имени Рахманинова, а 8 сентября — джазовый ансамбль.

Государственный музей Владимира Высоцкого подготовил прогулку «На Большом Каретном», передаёт портал мэра и правительства.

В Мемориальном музее Скрябина состоятся концерты классической музыки, пешеходная экскурсия, поэтический спектакль и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что более 520 тыс. школьников и учащихся колледжей бесплатно посетили московские музеи и галереи за два года существования проекта «Музеи — детям».

Интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что выставка молодых художников откроется 10 сентября в Калининградском областном музее изобразительных искусств.