Музеи Москвы будут работать бесплатно 7 и 8 сентября в честь Дня города
- ©Максим Денисов / mos.ru.
Праздничные мероприятия, концерты и выставки запланированы на 80 площадках.
Специальная программа включает пешеходные экскурсии, спектакли, лекции, мастер-классы.
Например, в музее-заповеднике «Царицыно» 7 сентября выступят солисты Большого театра и симфонический оркестр имени Рахманинова, а 8 сентября — джазовый ансамбль.
Государственный музей Владимира Высоцкого подготовил прогулку «На Большом Каретном», передаёт портал мэра и правительства.
В Мемориальном музее Скрябина состоятся концерты классической музыки, пешеходная экскурсия, поэтический спектакль и другие мероприятия.
Ранее сообщалось, что более 520 тыс. школьников и учащихся колледжей бесплатно посетили московские музеи и галереи за два года существования проекта «Музеи — детям».
Интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что выставка молодых художников откроется 10 сентября в Калининградском областном музее изобразительных искусств.