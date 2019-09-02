Более 520 тысяч школьников и учащихся колледжей бесплатно посетили музеи Москвы за два года

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Более 520 тыс. школьников и учащихся колледжей бесплатно посетили московские музеи и галереи за два года существования проекта «Музеи — детям».
Более 520 тысяч школьников и учащихся колледжей бесплатно посетили музеи Москвы за два года
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Когда мы только начинали реализовывать проект, нашей основной целью было сделать посещение музеев привычным видом досуга школьников. Теперь музеи также становятся частью образовательного процесса и учебной программы», — заявил глава Департамента культуры Александр Кибовский.

Он напомнил, что посещать выставочные площадки можно и индивидуально, и с классом, причём взрослый, сопровождающий группу, также имеет право на бесплатный билет.

Самым популярным признан Дарвиновский музей (около 100 тыс. посещений).

Второе место занимает Московский государственный объединённый музей-заповедник, в который входят «Коломенское», «Измайлово» и «Люблино» (около 95 тыс.), третье — Мемориальный музей космонавтики (около 94 тыс.), передаёт портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что столичные школьники бесплатно посетили музеи и выставочные залы почти 300 тыс. раз в январе — июне 2019 года.

InKazan.ru сообщал, что у школьников появилась возможность посещать государственные музеи в Татарстане бесплатно.

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