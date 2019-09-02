Более 520 тысяч школьников и учащихся колледжей бесплатно посетили музеи Москвы за два года

Более 520 тыс. школьников и учащихся колледжей бесплатно посетили московские музеи и галереи за два года существования проекта «Музеи — детям».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Когда мы только начинали реализовывать проект, нашей основной целью было сделать посещение музеев привычным видом досуга школьников. Теперь музеи также становятся частью образовательного процесса и учебной программы», — заявил глава Департамента культуры Александр Кибовский.

Он напомнил, что посещать выставочные площадки можно и индивидуально, и с классом, причём взрослый, сопровождающий группу, также имеет право на бесплатный билет.

Самым популярным признан Дарвиновский музей (около 100 тыс. посещений).

Второе место занимает Московский государственный объединённый музей-заповедник, в который входят «Коломенское», «Измайлово» и «Люблино» (около 95 тыс.), третье — Мемориальный музей космонавтики (около 94 тыс.), передаёт портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что столичные школьники бесплатно посетили музеи и выставочные залы почти 300 тыс. раз в январе — июне 2019 года.

InKazan.ru сообщал, что у школьников появилась возможность посещать государственные музеи в Татарстане бесплатно.