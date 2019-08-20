Московские школьники бесплатно посетили музеи 300 тысяч раз с начала года
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- РИА Новости
Речь идёт о детях, воспользовавшихся картой москвича и картой «Москвёнок».
Наибольшей популярностью пользовался Музей космонавтики, где учащиеся побывали около 37 тыс. раз.
В топ-3 также попали Дарвиновский музей (почти 31 тыс. посещений) и Биологический музей имени Тимирязева (17,5 тыс.), передаёт портал мэра и правительства.
«Благодаря городской программе «Музеи — детям» школьники могут бесплатно посетить 91 культурную площадку. Чаще всего ребята ходят на выставки во время учебного года, но и летом тоже не упускают возможность зайти в музей», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют создать Российскую государственную художественную галерею.