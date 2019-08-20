Московские школьники бесплатно посетили музеи 300 тысяч раз с начала года

Столичные школьники бесплатно посетили музеи и выставочные залы почти 300 тыс. раз в январе — июне 2019 года. Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Речь идёт о детях, воспользовавшихся картой москвича и картой «Москвёнок».

Наибольшей популярностью пользовался Музей космонавтики, где учащиеся побывали около 37 тыс. раз.

В топ-3 также попали Дарвиновский музей (почти 31 тыс. посещений) и Биологический музей имени Тимирязева (17,5 тыс.), передаёт портал мэра и правительства.

«Благодаря городской программе «Музеи — детям» школьники могут бесплатно посетить 91 культурную площадку. Чаще всего ребята ходят на выставки во время учебного года, но и летом тоже не упускают возможность зайти в музей», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют создать Российскую государственную художественную галерею.