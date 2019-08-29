Крест XVII века найден в ходе раскопок в центре Москвы

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Крест конца XVII века с изображением Сергия Радонежского найден в ходе раскопок недалеко от парка «Зарядье» в Москве.
Крест XVII века найден в ходе раскопок в центре Москвы
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«На его лицевой стороне вырезано распятие, а на оборотной — фигура одного из самых почитаемых святых Русской православной церкви», — говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. 

Отмечается, что крест хорошо сохранился до наших дней.

На одной из лопастей креста заметны следы ремонта — кусочек металлической проволоки, скрепляющей сломанные части.

22 августа сообщалось, что во время раскопок недалеко от Гоголевского бульвара найдены артефакты XVIII века.

Также «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея «Херсонес Таврический» представил итоги полевого сезона Южно-Крымской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа.

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