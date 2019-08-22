Во время раскопок в центре Москвы найдены артефакты XVIII века

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Во время раскопок недалеко от Гоголевского бульвара найдены артефакты XVIII века, сообщает «Вечерняя Москва».
Во время раскопок в центре Москвы найдены артефакты XVIII века
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Речь идёт примерно о 500 фрагментах печных изразцов, среди которых лицевые и угловые изразцы, пояски, карнизы, колонки и перемычки.

«Эти рисунки выполнены по сложной технологии, которая пришла в Россию во времена Петра I. После первого обжига плитку покрывали белой эмалью, а затем роспись наносили на сырую, а не на высохшую, как раньше, поверхность. Краски впитывались в эмаль, а затем, во время второго обжига, закреплялись на ней», — цитирует главу Департамента культурного наследия Алексея Емельянова портал мэра и правительства.

По его словам, такая техника позволяла сделать покрытие прочным, а изображения — очень чёткими.

После исследований коллекция будет передана в один из столичных музеев.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что археологи обнаружили христианский храм при раскопках городища Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма.

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