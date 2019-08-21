Археологи нашли христианский храм при раскопках в Крыму

Археологи обнаружили христианский храм при раскопках городища Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В двух словах скажу, что раскопан уникальный христианский храм, который позволяет по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен начиная со второй половины X века, изменить и конкретизировать наше представление о застройке таких уникальных городов византийского времени», — заявил на пресс-конференции в Симферополе директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

По его словам, сделано очень много интересных и самых разнообразных находок.

Работы проводила совместная экспедиция института с Научно-исследовательским центром истории и археологии Крымского федерального университета имени Вернадского.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о выставке новых археологических находок в «Херсонесе Таврическом».