Археологи нашли христианский храм при раскопках в Крыму

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Археологи обнаружили христианский храм при раскопках городища Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма.
Археологи нашли христианский храм при раскопках в Крыму
  • ©Jan Woitas globallookpress.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В двух словах скажу, что раскопан уникальный христианский храм, который позволяет по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен начиная со второй половины X века, изменить и конкретизировать наше представление о застройке таких уникальных городов византийского времени», — заявил на пресс-конференции в Симферополе директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

По его словам, сделано очень много интересных и самых разнообразных находок.

Работы проводила совместная экспедиция института с Научно-исследовательским центром истории и археологии Крымского федерального университета имени Вернадского.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о выставке новых археологических находок в «Херсонесе Таврическом».

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