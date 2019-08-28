Археологи рассказали о находках в Балаклаве, сделанных в 2019 году
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В этом году работы сосредоточились на территории консульского замка Святого Николая в юго-западной части крепости Чембало в Балаклаве. Исследования проводились на открытом в 2018 году комплексе построек генуэзского времени.
Найденные в ходе раскопок артефакты пополнят музейные фонды.
«Это фрагмент ручки бронзового кадила византийского времени. На медальоне в центре среди декоративного обрамления изображён святой, по всей видимости, это святой Георгий, он с нимбом, в его руке копьё», — заявила главный хранитель музейной коллекции Эрмитажа Светлана Адаксина.
Археологические исследования крепости Чембало проходят с 1991 года. Экспедиция Эрмитажа работает в рамках договора о сотрудничестве с 2002 года.
Ранее сообщалось, что археологи обнаружили христианский храм при раскопках городища Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма.
NewsNN.ru сообщал о результатах раскопок в Нижегородском кремле.