Археологи рассказали о находках в Балаклаве, сделанных в 2019 году

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Стали известны итоги полевого сезона Южно-Крымской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея «Херсонес Таврический».
Археологи рассказали о находках в Балаклаве, сделанных в 2019 году
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В этом году работы сосредоточились на территории консульского замка Святого Николая в юго-западной части крепости Чембало в Балаклаве. Исследования проводились на открытом в 2018 году комплексе построек генуэзского времени.

Найденные в ходе раскопок артефакты пополнят музейные фонды.

«Это фрагмент ручки бронзового кадила византийского времени. На медальоне в центре среди декоративного обрамления изображён святой, по всей видимости, это святой Георгий, он с нимбом, в его руке копьё», — заявила главный хранитель музейной коллекции Эрмитажа Светлана Адаксина.

Археологические исследования крепости Чембало проходят с 1991 года. Экспедиция Эрмитажа работает в рамках договора о сотрудничестве с 2002 года.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили христианский храм при раскопках городища Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма.

NewsNN.ru сообщал о результатах раскопок в Нижегородском кремле.

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