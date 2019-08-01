В центре Москвы археологи нашли следы литейной мастерской XVII — XVIII веков

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На раскопках недалеко от улицы Сретенка археологи нашли следы литейной мастерской XVII — XVIII веков, сообщает «Вечерняя Москва».
В центре Москвы археологи нашли следы литейной мастерской XVII — XVIII веков
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Они обнаружили инструменты, фрагмент резервуара для воды и другие предметы.

Как отметил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, Москва XVII — XVIII веков была крупным ремесленным центром, и одним из распространённых видов промыслов было именно медное литьё.

В настоящее время находки изучаются экспертами в археологической мастерской. После реставрации их передадут в фонды московских музеев, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее «Невские новости» сообщали о находках, сделанных во время раскопок Поганкиных палат в Пскове.

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