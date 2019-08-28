В Гидрометцентре прогнозируют заморозки в ряде регионов России

Температура в некоторых регионах России опустится до -2...-3 °С в ночь на 29 августа. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Заморозки ожидаются. Они у нас были и раньше и в Архангельской, и в Вологодской областях», — цитирует ТАСС Макарову.

Она отметила, что заморозки в течение всего лета на севере — это «наш климат».

По её словам, в ряде районов Московской области температура опустится до нуля, возможен небольшой минус.

Заморозки до -3 °С также ожидаются в ночь на 29 августа в Коми и Ненецком автономном округе.

Ранее синоптики дали прогноз по первым заморозкам в Московском регионе.

27 августа Inforeactor передавал, что во Владивостоке и нескольких районах Приморского края объявили штормовое предупреждение.