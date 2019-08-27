Синоптик рассказал о тёплой погоде в Москве в первые дни осени

Метеорологи прогнозируют тёплую и сухую погоду в первые дни осени в столичном регионе.

«Вполне летняя погода ожидает нас в эти выходные. В субботу, 31 августа, — +19...+24 °C и переменная облачность без осадков. В воскресенье, 1 сентября, — +21...+26 °C и переменная облачность без осадков», — заявил агентству городских новостей «Москва» заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Он также сообщил, что из-за антициклона в столичном регионе тёплая погода без осадков прогнозируется и 2 сентября.

Ранее Гидрометцентр не исключил первых заморозков в Московском регионе в ночь на четверг, 29 августа.