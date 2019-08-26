Синоптики дали прогноз по первым заморозкам в Московском регионе

Первые заморозки могут быть зафиксированы в Московском регионе в ночь на четверг, 29 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, быстрая смена воздушных масс обеспечит переменчивую погоду. Так, начало и завершение недели будут умеренно тёплыми, а середина — прохладной.

«В ночь на четверг по области местами не исключены первые заморозки», — говорится в сообщении.

По прогнозу Гидрометцентра, ночью в Москве будет +5…+7 °С, в центре +9...+11 °С, в Подмосковье +2...+7 °С, местами возможны заморозки до -2 °С. При этом после полудня в столице будет уже +20...+22 °С, а по области +17...+22 °С.

Ранее синоптики предупредили о значительном похолодании в Москве.