Во Владивостоке объявили штормовое предупреждение

Во Владивостоке и нескольких районах Приморского края объявили штормовое предупреждение, сообщает Inforeactor со ссылкой на Примгидромет.

По данным синоптиков, ночью и днём 28 августа в южной половине и на северо-западе региона пройдут очень сильные дожди.

Ливни могут привести к подъёму рек на 0,3-0,8 метра и затоплению пойм и объектов, находящихся в низине.

Также стало известно, что в Ижевске и по остальной Удмуртии ожидается усиление ветра. Об этом информирует ИА «Удмуртия» со ссылкой на региональный гидрометцентр.

28 августа возможны порывы северного ветра до 15-18 м/с.

Ранее синоптики дали прогноз по первым заморозкам в Московском регионе.