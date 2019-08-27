Во Владивостоке объявили штормовое предупреждение

Короткая ссылка
Во Владивостоке и нескольких районах Приморского края объявили штормовое предупреждение, сообщает Inforeactor со ссылкой на Примгидромет.
Во Владивостоке объявили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

По данным синоптиков, ночью и днём 28 августа в южной половине и на северо-западе региона пройдут очень сильные дожди.

Ливни могут привести к подъёму рек на 0,3-0,8 метра и затоплению пойм и объектов, находящихся в низине.

Также стало известно, что в Ижевске и по остальной Удмуртии ожидается усиление ветра. Об этом информирует ИА «Удмуртия» со ссылкой на региональный гидрометцентр.

28 августа возможны порывы северного ветра до 15-18 м/с.

Ранее синоптики дали прогноз по первым заморозкам в Московском регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить