В Крыму прошло закрытие фестиваля «Таврида — АРТ»

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В Крыму праздничным концертом завершился фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ».

В рамках фестиваля, проходившего в Крыму с 23 по 25 августа, было организовано более 800 мероприятий, в которых приняли участие более 45 тыс. человек.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул важное значение фестиваля «Таврида — АРТ» для полуострова.

Замглавы администрации президента России, председатель оргкомитета фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму Сергей Кириенко, в свою очередь, заявил, что опыт форума следует распространить на другие регионы.

Видео с фестиваля — в материале RT.

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