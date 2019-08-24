На площадке фестиваля «Таврида — АРТ» начался масштабный рэп-концерт

Масштабный рэп-концерт начался в Крыму на площадке фестиваля «Таврида — АРТ» в Капсельской бухте под Судаком.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дирекции фестиваля Егора Лукьянчикова.

«Перед участниками и зрителями фестиваля выступают популярные российские хип-хоп-исполнители: артисты лейбла Black Star (Ternovoy, Дана Соколова, Doni, Slame, Hazuma), Кравц, ST и Guf. Хедлайнер вечера — Мот. Также в концерте примет участие выпускница форума «Таврида» Анет Сай», — сказал он.

Уточняется, что финальным номером многочасового концерта станет выступление участников фестиваля — молодых музыкантов, которые стали победителями рэп-баттлов на «Тавриде».

Ранее участники фестиваля «Таврида — АРТ» провели экологическую акцию.