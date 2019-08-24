На площадке фестиваля «Таврида — АРТ» начался масштабный рэп-концерт

Короткая ссылка
Масштабный рэп-концерт начался в Крыму на площадке фестиваля «Таврида — АРТ» в Капсельской бухте под Судаком.
На площадке фестиваля «Таврида — АРТ» начался масштабный рэп-концерт
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дирекции фестиваля Егора Лукьянчикова.

«Перед участниками и зрителями фестиваля выступают популярные российские хип-хоп-исполнители: артисты лейбла Black Star (Ternovoy, Дана Соколова, Doni, Slame, Hazuma), Кравц, ST и Guf. Хедлайнер вечера — Мот. Также в концерте примет участие выпускница форума «Таврида» Анет Сай», — сказал он.

Уточняется, что финальным номером многочасового концерта станет выступление участников фестиваля — молодых музыкантов, которые стали победителями рэп-баттлов на «Тавриде». 

Ранее участники фестиваля «Таврида — АРТ» провели экологическую акцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить