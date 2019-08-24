Участники фестиваля «Таврида — АРТ» провели экологическую акцию

Участники фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» в Крыму провели экологическую акцию на мысе Меганом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дирекции фестиваля Егора Лукьянчикова.

«Забота об окружающей среде, ответственность и личное участие — одни из принципов фестиваля в частности и арт-кластера в целом. Мы рады, что участники проникаются этой атмосферой и сами организуют социальные акции, даже когда находятся на фестивале, где вокруг столько разных мероприятий и площадок», — сказал он.

Как уточнил Лукьянчиков, инициатива пришла от арт-квартала «Таврида добро», а после к ней присоединились другие участники фестиваля.

Ранее в рамках фестиваля «Таврида — АРТ» были установлены два рекорда России.