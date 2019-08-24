На фестивале «Таврида — Арт» в Крыму поставили два рекорда России

В рамках фестиваля творческих сообществ «Таврида — Арт», проходящего в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, были установлены два рекорда России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя дирекции фестиваля Егора Лукьянчикова.

«Первый рекорд установлен в квартале АРТ. В частности, 172 участника фестиваля одновременно создавали художественное полотно общей площадью 100 кв. м», — сказал он.

По словам Лукьянчикова, молодые художники изобразили горы, пейзажи Крыма, цветы, символы единения и дружбы. Он отметил, что все элементы органично сплелись в единую картину.

Второй рекорд был установлен участниками квартала КВН, организовавшими самый большой мозговой штурм по написанию шуток, в котором одновременно участвовали 56 сценаристов и юмористов.

Рекорды были зарегистрированы экспертами Книги рекордов России.

«Оба рекорда очень символичны и передают атмосферу фестиваля. Здесь всё построено на совместном творчестве участников», — заявил Лукьянчиков.

Ранее Пятый канал передавал, что на фестивале «Таврида — Арт» в Крыму выступили джазовые музыканты.