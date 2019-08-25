Аксёнов рассказал о важности «Таврида — АРТ» для Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о важном значении фестиваля «Таврида — АРТ» для полуострова.

«Старт взят, старт достаточно резкий. Форум живёт, будет развиваться… Для Крыма это вложение средств в инфраструктуру, в экономику республики, это рабочие места, налоги», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что после окончания фестиваля будет обсуждаться вопрос улучшения инфраструктуры площадки, на которой проходит событие.

Ранее замглавы администрации президента России, председатель оргкомитета фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму Сергей Кириенко заявил, что опыт форума следует распространить на другие регионы.