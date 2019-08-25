Кириенко оценил проведение «Тавриды — АРТ»

Замглавы администрации президента России, председатель оргкомитета фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму Сергей Кириенко заявил, что опыт форума следует распространить на другие регионы.

«Нам очень важно, чтобы такое пространство возможностей для молодых деятелей культуры в нашей стране было не только в короткий промежуток времени, во время форума или фестиваля. Важно, чтобы оно было постоянным, существовало в каждом регионе», — приводит РИА Новости слова Кириенко.

Также Кириенко поблагодарил деятелей культуры России за приезд и проведение мастер-классов на форуме.

Ранее сообщалось, что молодой человек сделал предложение руки и сердца своей девушке во время фестиваля «Таврида — АРТ», который проходит в Капсельской бухте в районе Судака в Крыму.