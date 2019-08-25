На фестивале «Таврида — АРТ» парень сделал предложение девушке

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Молодой человек сделал предложение руки и сердца своей девушке во время фестиваля «Таврида — АРТ», который проходит в Капсельской бухте в районе Судака в Крыму.
На фестивале «Таврида — АРТ» парень сделал предложение девушке
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дирекции фестиваля Егора Лукьянчикова.

По словам Лукьянчикова, на фестивале царит творческая атмосфера, а его гостей со всех сторон окружает искусство и живописная природа, что создаёт романтическое настроение.

«Сегодня это вылилось в очень трогательную историю. Во время концерта, проходящего в рамках фестиваля, парень, выйдя на сцену, на глазах у тысяч зрителей, сделал предложение руки и сердца своей девушке», — заявил Лукьянчиков.

Он отметил, что девушка согласилась выйти замуж за молодого человека.

Ранее на площадке фестиваля «Таврида — АРТ» прошли масштабный рэп-концерт и экологическая акция.

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