В ряде регионов России зафиксированы ночные заморозки

Ночные заморозки были зафиксированы в нескольких российских регионах в ночь на понедельник, 12 августа. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Минувшей ночью отмечались заморозки в Карелии и Вологодской области до -1 °C, в Архангельской области и Коми — до -2 °C», — цитирует ТАСС Макарову.

По её словам, температура до -2 °C может отмечаться в этих регионах, а также в Мурманской области в ближайшие несколько дней.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в ближайшие дни в Архангельской области, республиках Коми и Карелия могут быть зафиксированы заморозки.

При этом, как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Москве наступило августовское лето.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал, как вести себя в непогоду.