В ряде регионов России зафиксированы ночные заморозки
- РИА Новости
«Минувшей ночью отмечались заморозки в Карелии и Вологодской области до -1 °C, в Архангельской области и Коми — до -2 °C», — цитирует ТАСС Макарову.
По её словам, температура до -2 °C может отмечаться в этих регионах, а также в Мурманской области в ближайшие несколько дней.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в ближайшие дни в Архангельской области, республиках Коми и Карелия могут быть зафиксированы заморозки.
При этом, как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Москве наступило августовское лето.
Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал, как вести себя в непогоду.