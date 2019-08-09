Певца Токарева похоронили в Москве

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Певца Вилли Токарева похоронили 9 августа на Калитниковском кладбище Москвы.
Певца Токарева похоронили в Москве
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что прощание с артистом прошло в храме Святителя Николая в Котельниках.

Автор и исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев умер на 85-м году жизни. Пятый канал позднее назвал возможную причину смерти певца.

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в беседе с RT смерть Токарева, заявил, что «он всегда оставался молодым и романтичным человеком». В свою очередь, певец Пенкин назвал Токарева легендой.

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