Певца Токарева похоронили в Москве

Певца Вилли Токарева похоронили 9 августа на Калитниковском кладбище Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что прощание с артистом прошло в храме Святителя Николая в Котельниках.

Автор и исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев умер на 85-м году жизни. Пятый канал позднее назвал возможную причину смерти певца.

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в беседе с RT смерть Токарева, заявил, что «он всегда оставался молодым и романтичным человеком». В свою очередь, певец Пенкин назвал Токарева легендой.