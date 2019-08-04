СМИ назвали возможную причину смерти Вилли Токарева

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Российский певец и композитор Вилли Токарев, вероятно, умер из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает Пятый канал.
СМИ назвали возможную причину смерти Вилли Токарева
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press
  • globallookpress.com

По некоторым данным, исполнитель с начала июля находился в одной из онкологических клиник.

Автор и исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев умер на 85-м году жизни. Наибольшую известность ему принесли такие композиции, как «Журавли», «Небоскрёбы», «А жизнь всегда прекрасна».

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в беседе с RT смерть Токарева, заявил, что «он всегда оставался молодым и романтичным человеком».

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