СМИ назвали возможную причину смерти Вилли Токарева

Российский певец и композитор Вилли Токарев, вероятно, умер из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает Пятый канал.

По некоторым данным, исполнитель с начала июля находился в одной из онкологических клиник.

Автор и исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев умер на 85-м году жизни. Наибольшую известность ему принесли такие композиции, как «Журавли», «Небоскрёбы», «А жизнь всегда прекрасна».

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в беседе с RT смерть Токарева, заявил, что «он всегда оставался молодым и романтичным человеком».