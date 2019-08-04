СМИ назвали возможную причину смерти Вилли Токарева
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По некоторым данным, исполнитель с начала июля находился в одной из онкологических клиник.
Автор и исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев умер на 85-м году жизни. Наибольшую известность ему принесли такие композиции, как «Журавли», «Небоскрёбы», «А жизнь всегда прекрасна».
Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в беседе с RT смерть Токарева, заявил, что «он всегда оставался молодым и романтичным человеком».