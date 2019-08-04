Умер певец Вилли Токарев

Короткая ссылка
RT
Российский и американский певец Вилли Токарев скончался в возрасте 84 лет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сына музыканта. Причина смерти исполнителя не уточняется. Отмечается, что о дате и времени прощания с ним сообщат позднее.
Умер певец Вилли Токарев
  • РИА Новости

Токарев — автор и исполнитель песен в жанре шансон. В 1974 году он эмигрировал в Соединённые Штаты и спустя пять лет выпустил там свой первый альбом «А жизнь — она всегда прекрасна». Известность исполнителю в русскоязычной иммигрантской среде принесла его вторая пластинка «В шумном балагане», вышедшая в 1981 году. 

В 1990-х годах артист переехал в Москву. Наибольшую известность ему принесли такие песни, как «Журавли», «Небоскрёбы», «А жизнь всегда прекрасна».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить