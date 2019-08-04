Умер певец Вилли Токарев

Российский и американский певец Вилли Токарев скончался в возрасте 84 лет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сына музыканта. Причина смерти исполнителя не уточняется. Отмечается, что о дате и времени прощания с ним сообщат позднее.

Токарев — автор и исполнитель песен в жанре шансон. В 1974 году он эмигрировал в Соединённые Штаты и спустя пять лет выпустил там свой первый альбом «А жизнь — она всегда прекрасна». Известность исполнителю в русскоязычной иммигрантской среде принесла его вторая пластинка «В шумном балагане», вышедшая в 1981 году.

В 1990-х годах артист переехал в Москву. Наибольшую известность ему принесли такие песни, как «Журавли», «Небоскрёбы», «А жизнь всегда прекрасна».