Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о смерти Вилли Токарева
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«Я уже говорил, что он является символом шансона. Как он себя описывал в Нью-Йорке — это, конечно, то, что запомнилось мне ещё в раннем детстве. Мы помним, как эти люди, которые уехали в своё время из Советского Союза в Америку, всё равно вернулись в Россию», — сказал он.
По словам Пригожина, у Токарева «запоминающийся образ, энергичный».
«Несмотря на свой солидный возраст, он всегда оставался молодым и романтичным человеком», — рассказал продюсер.
Ранее стало известно о смерти Вилли Токарева.