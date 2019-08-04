Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о смерти Вилли Токарева

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Кирилл Горшенин
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал сообщения о смерти российского и американского певца Вилли Токарева.
Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о смерти Вилли Токарева
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Я уже говорил, что он является символом шансона. Как он себя описывал в Нью-Йорке — это, конечно, то, что запомнилось мне ещё в раннем детстве. Мы помним, как эти люди, которые уехали в своё время из Советского Союза в Америку, всё равно вернулись в Россию», — сказал он.

По словам Пригожина, у Токарева «запоминающийся образ, энергичный». 

«Несмотря на свой солидный возраст, он всегда оставался молодым и романтичным человеком», — рассказал продюсер.

Ранее стало известно о смерти Вилли Токарева.

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