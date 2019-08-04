Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о смерти Вилли Токарева

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал сообщения о смерти российского и американского певца Вилли Токарева.

«Я уже говорил, что он является символом шансона. Как он себя описывал в Нью-Йорке — это, конечно, то, что запомнилось мне ещё в раннем детстве. Мы помним, как эти люди, которые уехали в своё время из Советского Союза в Америку, всё равно вернулись в Россию», — сказал он.

По словам Пригожина, у Токарева «запоминающийся образ, энергичный».

«Несмотря на свой солидный возраст, он всегда оставался молодым и романтичным человеком», — рассказал продюсер.

Ранее стало известно о смерти Вилли Токарева.