Певца Токарева похоронят 9 августа

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Похороны российского и американского певца Вилли Токарева пройдут 9 августа.
Певца Токарева похоронят 9 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына артиста Антона Токарева.

«Будут девятого числа», — сказал он, говоря о дате похорон.

Агентство также пишет, что информация о месте захоронения уточняется.

Автор и исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев умер на 85-м году жизни. Пятый канал позднее назвал возможную причину смерти певца.

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в беседе с RT смерть Токарева, заявил, что «он всегда оставался молодым и романтичным человеком». В свою очередь, певец Пенкин назвал Токарева легендой.

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