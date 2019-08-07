Певца Токарева похоронят 9 августа
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына артиста Антона Токарева.
«Будут девятого числа», — сказал он, говоря о дате похорон.
Агентство также пишет, что информация о месте захоронения уточняется.
Автор и исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев умер на 85-м году жизни. Пятый канал позднее назвал возможную причину смерти певца.
Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в беседе с RT смерть Токарева, заявил, что «он всегда оставался молодым и романтичным человеком». В свою очередь, певец Пенкин назвал Токарева легендой.