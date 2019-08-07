В Чечне рассказали о посвящённой Кадырову последней песне Токарева

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Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что российский и американский певец Вилли Токарев перед смертью успел написать песню, посвящённую главе Чечни Рамзану Кадырову.
В Чечне рассказали о посвящённой Кадырову последней песне Токарева
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Instagram министра, данную композицию ему передала супруга артиста после его смерти.

«Эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того, как остановилось его сердце», — написал Умаров на своей странице.

В опубликованной министром песне под музыку указываются заслуги Кадырова, а также восхваляется Чечня.

Автор и исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев умер на 85-м году жизни. Пятый канал позднее назвал возможную причину смерти певца.

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в беседе с RT смерть Токарева, заявил, что «он всегда оставался молодым и романтичным человеком». В свою очередь, певец Пенкин назвал Токарева легендой.

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