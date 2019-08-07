В Чечне рассказали о посвящённой Кадырову последней песне Токарева

Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что российский и американский певец Вилли Токарев перед смертью успел написать песню, посвящённую главе Чечни Рамзану Кадырову.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Instagram министра, данную композицию ему передала супруга артиста после его смерти.

«Эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того, как остановилось его сердце», — написал Умаров на своей странице.

В опубликованной министром песне под музыку указываются заслуги Кадырова, а также восхваляется Чечня.

Автор и исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев умер на 85-м году жизни. Пятый канал позднее назвал возможную причину смерти певца.

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в беседе с RT смерть Токарева, заявил, что «он всегда оставался молодым и романтичным человеком». В свою очередь, певец Пенкин назвал Токарева легендой.