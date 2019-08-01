В Москве 1 августа ожидается до +17 °С

В Москве в четверг, 1 августа, ожидается до +17 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

Ветер северо-западный 5—10 м/c, возможны порывы до 15 м/c.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с газетой «Известия» рассказала, что в начале августа температура в Московском регионе останется ниже нормы.

Академик РАН, заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников в беседе с URA.RU отметил, что похолодание в регионах России связано с различными движениями потоков воздуха и воздушных масс.