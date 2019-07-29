Синоптики рассказали о погоде в Москве на текущей неделе
- РИА Новости
«Всю неделю к нам будут поступать порции холодного арктического воздуха», — сообщила Позднякова.
Она сказала, что с понедельника по четверг минимальная ночная температура в столичном регионе будет колебаться в пределах +5...+10 °С.
Самым холодным днём, по словам Поздняковой, станет среда, 31 июля, а «к воскресенью не исключено, что будет и +20 °С».
«Конечно, это всё ещё ниже климатической нормы, но теплее, чем ожидается в течение всей недели», — добавила она.
Ранее, как передавал сайт «Москва 24», специалисты предупредили жителей столицы о похолодании 29 июля.