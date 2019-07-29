Синоптики рассказали о погоде в Москве на текущей неделе

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости рассказала о погоде в столице на текущей неделе.
Синоптики рассказали о погоде в Москве на текущей неделе
  • РИА Новости

«Всю неделю к нам будут поступать порции холодного арктического воздуха», — сообщила Позднякова.

Она сказала, что с понедельника по четверг минимальная ночная температура в столичном регионе будет колебаться в пределах +5...+10 °С.

Самым холодным днём, по словам Поздняковой, станет среда, 31 июля, а «к воскресенью не исключено, что будет и +20 °С».

«Конечно, это всё ещё ниже климатической нормы, но теплее, чем ожидается в течение всей недели», — добавила она.

Ранее, как передавал сайт «Москва 24», специалисты предупредили жителей столицы о похолодании 29 июля. 

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