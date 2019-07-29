Ержан Максим представит Казахстан на Детском Евровидении

Короткая ссылка
Певец Ержан Максим, победитель вокального шоу «Голос. Дети» на Первом канале, представит Казахстан на детском музыкальном конкурсе «Евровидение».
Ержан Максим представит Казахстан на Детском Евровидении
  • ©Даурен Абаев
  • Facebook

Об этом сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев. 

Мероприятие состоится 24 ноября в Польше.

«Наша страна будет представлена подающим большие надежды юным вокалистом Ержаном Максимом, чьё исполнительское мастерство уже сегодня нашло отклик у миллионов слушателей как в Казахстане, так и за его пределами», — написал Абаев на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила принимать участие в Детском Евровидении конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал решение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить