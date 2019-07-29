Ержан Максим представит Казахстан на Детском Евровидении

Певец Ержан Максим, победитель вокального шоу «Голос. Дети» на Первом канале, представит Казахстан на детском музыкальном конкурсе «Евровидение».

Об этом сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

Мероприятие состоится 24 ноября в Польше.

«Наша страна будет представлена подающим большие надежды юным вокалистом Ержаном Максимом, чьё исполнительское мастерство уже сегодня нашло отклик у миллионов слушателей как в Казахстане, так и за его пределами», — написал Абаев на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила принимать участие в Детском Евровидении конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал решение.