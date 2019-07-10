Пригожин прокомментировал новые правила Украины для участия в Детском Евровидении

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Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал решение Украины запретить выступавшим в России детям участвовать в Евровидении.
Пригожин прокомментировал новые правила Украины для участия в Детском Евровидении
  • РИА Новости

«Нельзя так поступать с детьми, представителями культуры и искусства. Это в принципе преступление против человечества — лишать возможности артистов выступать на сцене и в странах», — заявил Пригожин.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский, которого раньше все знали как актёра, должен, наоборот, объединять людей с помощью культуры и использовать её в качестве инструмента для возможных переговоров.

Политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с радио Sputnik отметил, что когда в подобных делах начинают фигурировать дети, этому нет никаких оправданий.

«Но, к сожалению, это та действительность, с которой на Украине приходится иметь дело. Очень жаль», — сказал он.

Ранее в Крыму оценили новые правила Украины для участия в Детском Евровидении.

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