Пригожин прокомментировал новые правила Украины для участия в Детском Евровидении
- РИА Новости
«Нельзя так поступать с детьми, представителями культуры и искусства. Это в принципе преступление против человечества — лишать возможности артистов выступать на сцене и в странах», — заявил Пригожин.
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский, которого раньше все знали как актёра, должен, наоборот, объединять людей с помощью культуры и использовать её в качестве инструмента для возможных переговоров.
Политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с радио Sputnik отметил, что когда в подобных делах начинают фигурировать дети, этому нет никаких оправданий.
«Но, к сожалению, это та действительность, с которой на Украине приходится иметь дело. Очень жаль», — сказал он.
Ранее в Крыму оценили новые правила Украины для участия в Детском Евровидении.