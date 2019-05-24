Эрнст объявил всех финалистов «Голос. Дети» победителями шоу
- РИА Новости
«В этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. Отдавая должное одному из самых сильных финалов в истории «Голоса», победителем проекта становится Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова», — сказал он.
По его словам, «Голос» был и останется честным».
«Никакие связи, никакие деньги не помогут сделать сердце большим, а ножку маленькой», — отметил он.
16 мая стало известно, что Первый канал получил предварительные итоги расследования голосования в финале шоу «Голос. Дети».
По решению телеканала результаты финала были аннулированы. Было решено сделать специальный выпуск программы.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.