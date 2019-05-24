Эрнст объявил всех финалистов «Голос. Дети» победителями шоу

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Гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов шестого сезона вокального шоу «Голос. Дети» победителями в рамках спецвыпуска программы.
Эрнст объявил всех финалистов «Голос. Дети» победителями шоу
  • РИА Новости

«В этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. Отдавая должное одному из самых сильных финалов в истории «Голоса», победителем проекта становится Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова», — сказал он.

По его словам, «Голос» был и останется честным».

«Никакие связи, никакие деньги не помогут сделать сердце большим, а ножку маленькой», — отметил он.

16 мая стало известно, что Первый канал получил предварительные итоги расследования голосования в финале шоу «Голос. Дети». 

По решению телеканала результаты финала были аннулированы. Было решено сделать специальный выпуск программы.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.

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