«Финал круче, чем у «Игры престолов»: Первый канал показал спецвыпуск шоу «Голос.Дети»

Победу в шестом сезоне телепередачи одержала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла Абрамова. Отрыв победительницы от других конкурсантов оказался слишком велик, и зрители предположили, что голосование проходило с нарушениями. Первый канал инициировал расследование, в ходе которого выяснилось, что на голосование действительно «было оказано внешнее воздействие». Вещатель аннулировал итоги финала и объявил о выходе специального выпуска шоу. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.

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