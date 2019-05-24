«Финал круче, чем у «Игры престолов»: Первый канал показал спецвыпуск шоу «Голос.Дети»

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Александра Гордеева
Победу в шестом сезоне телепередачи одержала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла Абрамова. Отрыв победительницы от других конкурсантов оказался слишком велик, и зрители предположили, что голосование проходило с нарушениями. Первый канал инициировал расследование, в ходе которого выяснилось, что на голосование действительно «было оказано внешнее воздействие». Вещатель аннулировал итоги финала и объявил о выходе специального выпуска шоу. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.
«Финал круче, чем у «Игры престолов»: Первый канал показал спецвыпуск шоу «Голос.Дети»
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  • 24 мая 2019

    Финалисты исполняют победную The Winner Takes It All и прощаются со зрителями. На этом мы также прощаемся с нашими читателями и завершаем трансляцию. До новых встреч!

  • «Голос» был и останется честным. Никакие связи, никакие деньги не помогут сделать сердце большим, а ножку маленькой», — заключил Эрнст и анонсировал следующий сезон шоу.

  • Одна из победительниц — Микелла Абрамова.

    «Микелла, нам жалко, что сегодня ты не с нами», — отмечает Эрнст.

    Главными призами награждены все финалисты.

  • Действительно, победила дружба!

    «Ержан, теперь ты знаешь, что на Первом ничего не продаётся», — заверил мальчика Эрнст.

    Воистину справедливая концовка. Все ребята молодцы, все очень талантливы, все старались.

  • Что? Не только! Призы вручаются ВСЕМ финалистам!

  • Ержан — победитель!

  • «Расследование показало, что воздействие оказывалось. Мы не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений. Но обманутыми оказались все», — сообщает гендир Первого канала.

  • «26 апреля на финале «Голоса» случилось то... чего никогда не было в этом проекте», — говорит Эрнст.

  • Итоги будет объявлять сам Константин Эрнст!

  • Интересно, как будут подводиться итоги? Вновь зрительское голосование или «победила дружба»? Если выбор сделан в пользу голосования, отдел культуры предсказывает победу Максима Ержана. Как минимум потому, что до победы Микеллы первое место прочили ему.

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