«Финал круче, чем у «Игры престолов»: Первый канал показал спецвыпуск шоу «Голос.Дети»
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24 мая 2019
Финалисты исполняют победную The Winner Takes It All и прощаются со зрителями. На этом мы также прощаемся с нашими читателями и завершаем трансляцию. До новых встреч!
Дожили! У #голосдети финал круче, чем у Игры Престолов!))— Гриша MAD (@GrishaMAD) 24 мая 2019 г.
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«Голос» был и останется честным. Никакие связи, никакие деньги не помогут сделать сердце большим, а ножку маленькой», — заключил Эрнст и анонсировал следующий сезон шоу.
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Одна из победительниц — Микелла Абрамова.
«Микелла, нам жалко, что сегодня ты не с нами», — отмечает Эрнст.
Главными призами награждены все финалисты.
Очень счастлива, что так хорошо обыграли!— Nikol Cavalli (@Nikol_Cavalli) 24 мая 2019 г.
Радуюсь так, будто это моя победа 🙈 просто было обидно за талантливых ребят 😅 а так здорово, что не сэкономили и всем подарили подарки 😂😍🎉 #голосдети
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Действительно, победила дружба!
«Ержан, теперь ты знаешь, что на Первом ничего не продаётся», — заверил мальчика Эрнст.
Воистину справедливая концовка. Все ребята молодцы, все очень талантливы, все старались.
То, что сделал Первый канал поистине вызывает уважение, и что приняли решение об аннулировании, и о том, что сделали специальный выпуск с новым подведением итогов, даже в такой своеобразной манере.— Daria (@CherryKami) 24 мая 2019 г.
Победитель каждый из них. И на сегодня это мудрое решение.#голосдети
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Что? Не только! Призы вручаются ВСЕМ финалистам!
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Ержан — победитель!
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«Расследование показало, что воздействие оказывалось. Мы не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений. Но обманутыми оказались все», — сообщает гендир Первого канала.
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«26 апреля на финале «Голоса» случилось то... чего никогда не было в этом проекте», — говорит Эрнст.
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Итоги будет объявлять сам Константин Эрнст!
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Интересно, как будут подводиться итоги? Вновь зрительское голосование или «победила дружба»? Если выбор сделан в пользу голосования, отдел культуры предсказывает победу Максима Ержана. Как минимум потому, что до победы Микеллы первое место прочили ему.