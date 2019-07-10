На Украине запретили выступавшим в России детям участвовать в Евровидении

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.

Об этом сообщает NEWSONE со ссылкой на пресс-службу НОТУ.

Как отмечает телеканал, если участник отборочного этапа скроет данный факт, то оргкомитет имеет право снять его с отбора на любом этапе.

В НОТУ подчеркнули, что оргкомитет вправе «отказать в участии в отборе, прекратить участие в отборе участника на любом этапе отбора или отменить результаты отбора», если исполнитель (или группа) давал концерты, планировал выступление или в данный момент выступает в России.

В марте певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, по ряду причин отказавшаяся от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в Израиле, побывала в России.