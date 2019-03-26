Отказавшаяся от участия в Евровидении украинская певица Maruv приехала в Россию
«Счастливые моменты с фанатами», — написала артистка на своей странице в социальной сети Instagram.
Отмечается, что фото было сделано в столичной студии радиостанции Energy.
«В откровенном интервью она (Maruv. — RT) рассказала ведущим о своём неучастии в Евровидении, поделилась подробностями личной жизни и даже впервые показала, как выглядит её муж!» — уточняется в тексте, опубликованном в Instagram радиостанции.
Ранее Maruv пообещала поддержать на Евровидении российского музыканта Сергея Лазарева.
Певица Юлия Савичева в беседе с телеканалом «360» назвала песню Лазарева Scream, с которой он отправится на конкурс, замечательной.